資深藝人澎恰恰過去因拍電影欠下2.4億元債務，於2020年宣布破產，好在獲得金主林秉文協助，已還清所有債務，人生重見光明。近日，他在IG上還原欠債內幕，當時他已經找到一家基金會籌資，豈料開拍前一天，竟接到對方來電稱董事會沒過拿不到錢，但礙於自尊，他還是硬著頭皮拍下去。

澎恰恰於昨(21)日在IG分享自己欠債的內幕，提及在拍攝《帶一片風景走》時，找到一間基金會籌資金，對方也承諾說「OK，沒問題」，將會有專款2400萬，正當澎恰恰高興第1部片就0成本。

豈料，在開拍前1天，竟然接到對方來電，稱董事會沒過拿不到錢，讓他非常傻眼，但礙於面子，還是和朋友借了900萬，再用電影貸款1500萬，湊齊2400萬元後，並開始環島拍攝。當拍攝到了台南時，澎恰恰說卻發現前面的所拍攝的鏡頭不能用，「我整個人是茫的，前面能用嗎？我在房間裡面寫遺書，把心情寫下來」。

拍完後，剪接師和攝影師都給他「很難看」的評價，製片還提醒他作品要趕快上片，否則會和《變形金剛》碰上，最後2部作品的檔期果然強碰，「票房回來是1200萬，總共回收600萬，還那個900萬都已經不夠了，還要貼300萬」，最後他感慨總結，「拍電影要學會怎麼控制預算，這很重要，要做真正的導演，別傻了，準備好再上」。