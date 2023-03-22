春雷要響了！氣象專家吳德榮表示，今、明兩天高溫飆36度，周六、日鋒面影響，中部以北、東半部有雨，有聽到今年第一道春雷的機會，北台灣氣溫轉涼，下周一至下周五（27至31日）連續5天鋒面仍在華南至台灣一帶活動，全台有降雨機率，愈往南影響越小。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至周五（22至24日）南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天暖熱如夏、早晚稍涼，各地區的最高氣溫將飆升至32至36度。台東及花東縱谷因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至36度以上，且明起西半部清晨及金馬易有霧。今日北部氣溫18至32度，中部19至35度，南部19至36度，東部18至36度。

吳德榮表示，周六、日（25、26日）鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部也有局部短暫陣雨；周六中部以北部分地區，有「春雷乍響」的機率。北台灣氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮表示，下周一至下周五（27至31日）鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶偶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；由於是第6至10天降雨的時空分布，已超出模式準確模擬的理論極限，且各國模式亦不斷調整，應持續觀察。