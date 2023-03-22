信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年房市上半年火熱，下半年冰凍，去年下半年一手市場的揭露數量較前一年度腰斬，房市的建物買賣移轉動樹也是六年首見衰退，都反映出房市已經見高後進入盤整修正，反映在整體的不動產業銷售額就同步衰退。不過，景氣高檔也會伴隨著開店數來到高峰，因此統計不動產業家數達到4.66萬家，創下近年以來新高，但整體市場的產值卻已經出現高檔下滑。

以六都表現來看，不動產業產值最高的還是台北市，去年不動產產值達3790億元，其次則是台中市的1835億元，台中市已經連續四年不動產銷售額超越新北市，顯示台中當地的不動產開發、交易都相當火熱，且房地合一稅也是長年居冠，反映出台中市的不動產近年蓬勃發展與價格快速走揚，高雄市則是連續兩年不動產業銷售額都超過千萬元，成為南部房市的熱區，不動產業銷售額去年不到千億，六都僅有桃園市與台南市。

統計顯示，2018年景氣低迷時，不動產業家數僅有3.67萬家，5年時間就增加1萬家的不動產業，銷售額也從2018年的1.25兆元，到2021年來到高峰的1.86兆元，房市成為景氣的火車頭之一，2022年則衰退到1.77兆元，較前一年度減少了850億元，反應這波房地產的景氣高峰已過。