富智捷原為富智康集團旗下車用部門，2021年正式成為與全球領先汽車製造商及供應商Stellantis各持股50％的合資公司，共同開發車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台，以智慧座艙、先進駕駛輔助系統、車輛智能3大領域為主要業務。

富智捷透過西門子協作導入模型化基礎系統工程（MBSE）框架，為其ADAS功能開發演算法和軟體控制，同時採用西門子Xcelerator解決方案與數位孿生（Digital Twins）技術，來加速ADAS功能開發，並確保整體開發流程符合ISO 26262及ASPICE嚴格規範。

富智捷技術長徐宏民表示，汽車產業正經歷百年一見的重大變革，為加速打造能滿足消費者在多元場景下不同需求的產品，富智捷積極找尋可靠合作夥伴。透過攜手西門子，富智捷能快速回應市場需求，並同時確保開發流程符合國際最高安全標準。