蛋荒問題持續未解，還傳出官方施壓凍漲，導致蛋商不滿考慮無限期休市，不過農委會主委陳吉仲卻稱休市是假議題，還說有人對官方施壓一事刻意炒作，讓王鴻薇氣炸反酸，「我看陳吉仲說知所進退不戀棧位子，才是真正的假議題！」

王鴻薇昨（21）日在臉書表示，蛋價委員會原訂本周再調漲3至5元，但卻傳出農委會介入要求凍漲，將全台蛋商公會給惹怒，揚言無限期休市，拒絕報價，結果陳吉仲稱休市是假議題，不對此多做回應。

「無能還敢大聲！」王鴻薇怒批，缺蛋至今市場上不是一蛋難求，就是充滿排隊買蛋人潮，蛋商沒有足夠貨源，自然只能漲價求生，政府應對無方竟還伸手想影響市場機制，連協調的能力都沒有，最後讓蛋商們只能選擇「魚死網破」。

「難道陳吉仲連一點自知之明都沒有嗎？」王鴻薇說，政府須靠蛋商來擦屁股，靠他們平息民怨，沒想到農委會談判不成竟惡人先告狀，更稱是假議題，「陳吉仲這種態度，擺明著就是惱羞成怒，根本自己無能還敢大聲！我看陳吉仲說知所進退不戀棧位子，才是真正的假議題！」