胸腔外科醫師杜承哲分享，近日有一位患者小酌回家，睡到一半覺得右胸疼痛，就醫檢查發現右側肋骨前後斷了11處、左邊肋骨斷了3處，胸腔內累積了將近1公升的出血需要手術治療，但因為患者本身獨居又沒存款，不知道要怎麼支付醫療費用，怎料，患者的女老闆聽到以後，竟爽快地說「她來處理！」讓人聽了很感動，而患者經過手術治療也已經康復出院了。

胸腔外科醫師杜承哲昨在臉書上分享，近日收治到一位患者，平常喜歡小酌兩杯，某天晚上出去，喝到醉茫茫的才回到宿舍，半夜酒醒驚覺自己的右胸痛到不行，出聲吵醒同住的室友們，才被緊急送醫治療。

杜承哲表示，檢查發現患者右側的肋骨前後斷了11處，左邊肋骨斷了3處，整個右胸向內凹陷，胸腔內累積了將近1公升的出血，不知道是出車禍還是被群毆，總之情況十分嚴重。而患者被送到加護病房沒幾個小時就喘不過氣，一下子就被插管了。

杜承哲指出，患者的朋友隔天到醫院探病，他才知道這位患者獨居已久，沒有家人，也沒有保險，更沒有存款。而健保署雖然從去年7月開始，已經將「連枷胸」納入健保給付的範圍，但給付的上限是3片固定用的骨板，與患者需要手術的部分落差很多，讓他一時不知道這筆醫療費用該怎麼辦？

杜承哲說，當他正在煩惱的時候，患者的同事突然說「老闆娘說她來處理！」讓他聽了很驚訝，想說真的有這麼好的老闆嗎？怎料，與對方解釋治療相關費用以後，患者的老闆爽快答應，並直接簽了手術同意書。而患者經過2次手術治療以後，在醫院躺了10幾天出院，精神與食慾都不錯，並且痛定思痛戒酒了。

杜承哲也說，患者回診的時候，他忍不住詢問患者是否記得當晚發生的事，但對方一臉迷惘，搖頭說真的完全想不起來。他聽了則感嘆地說「不要緊，你需要記得的也只有一件事：這麼好的老闆，你很難再遇到了！」在台灣強迫員工超時工作、拿員工的薪水上繳公積金的老闆已經夠多了，能親身參與好老闆的故事，他很感動。

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