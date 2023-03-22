邊境解封後不少外國人來台念書，來自韓國的美女尹玫伊表示，朋友推薦她來台灣念中文，因緣際會下認識不要鬧工作室版主強尼，第一次見面強尼請她吃飯，她說最喜歡的台灣食物是牛肉麵、水果、豬血糕和手搖飲，強尼聽完說會再帶她體驗台灣夜市文化，結束後會再請她吃宵夜，令她忍不住直呼「你好可怕，這樣吃下來會胖。」

不要鬧工作室昨（21）日於YouTube上傳最新影片，不要鬧工作室的版主強尼，第一次和來自韓國的尹玫伊見面表示，有些台灣人認識新朋友，會請對方吃飯拉近彼此距離，強尼帶尹玫伊到連鎖餐飲店春水堂用餐。

等餐點上桌期間，尹玫伊表示，本身有在經營YouTube，最近和韓國火紅的綜藝節目合作，節目中介紹台灣的風景和食物，讓韓國人看得目瞪口呆。

尹玫伊說，她之所以會來台灣念書學中文，是在台南唸書的韓國朋友推薦，要她一定要來台灣生活、吃台灣的食物、看台灣的風景，還有體會台灣人的善良。她表示，最喜歡的台灣食物是牛肉麵、水果、豬血糕，也很喜歡喝手搖飲，幾乎每天都會買一杯。

強尼對尹玫伊說，等這桌吃完會再帶她體驗夜市，夜市行程結束後會再請她吃宵夜，令她忍不住直呼「你好可怕！我們今天第一次見面，這樣吃下來會胖。」