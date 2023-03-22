自團體「大小姐」出道的吳兆絃，擁有1/4法國血統的他雖長大後逐漸淡出演藝圈，但IG上仍有16萬粉絲追蹤，然而，先前她被發現似乎在交友平台上求包養，事後她也無奈否認此事，如今再被爆出她私生活混亂且揮金如土，更有知情人士提供她與「乾爹」的對話紀錄，對此，吳兆絃也回應了。

根據《鏡週刊》報導，一名自稱吳兆絃金主好友的Ａ小姐表示，確實有包養一事，更透露吳兆絃平時花錢如流水導致背負債務，由於她的父母不願幫忙，吳兆絃便上網找金主，更秀出她與金主的對話紀錄截圖，當中可見吳兆絃為安撫對方，更提供「按摩」、「洗腳腳」、「馬殺雞」及「親親」等服務，費了不少工夫才平息對方的怒火。

除此之外，有一名知情人士C小姐也出面爆料，吳兆絃因為外型亮麗異性緣佳，因此在夜店經常被人搭訕，且當時有男友的她更謊稱單身多次劈腿，事後男友得知後仍選擇原諒繼續照顧她，接著，C小姐提到，吳兆絃經常酒後失態，喝醉就會對身旁人大小聲，還會動手巴別人頭，而她也因此得罪過其他客人，被帶到廁所痛毆，連同夜店工作人員都不太喜歡她，最後，還有位D先生指出，吳兆絃私下滿嘴髒話大頭症，有次與新朋友見面對方未認出她，怎料她竟直接怒嗆對方，使得場面相當尷尬。

針對以上爆料，吳兆絃也做出回應表示，一切皆是子虛烏有，她並沒有找人包養，對話紀錄內容也全是虛構的，更沒有爆粗口、大頭症等事，而日前被拍到與她勾手逛街的男性友人也非男友，兩人是「好姊妹」，因此對於這些指控她相當無奈。