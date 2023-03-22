新北市某熱炒店廚師「炒飯妹」林彤，亮眼外型加上清涼穿著，被網友PO上網後爆紅，不過卻被爆料幕後推手是AV導演圤智雨，一切都是靠著SOP走紅，對此，網紅陳沂坦言對此走法難以接受，忍不住狂酸：「手法光明磊落一點」。

陳沂表示理解想紅必須炒作的手法，無奈有些人的手法卻是了無新意，她指出「炒飯妹」林彤先是穿低胸炒飯的照片被放到爆料公社，便發文宣聲稱爆紅歡迎媒體採訪，自稱在該店拜師學藝兩年，未料卻被鄰居爆料從未見過她，接著又被發現聯絡人是AV導演圤智雨，此手法讓陳沂指出圤智雨多年前同樣用在操作「最美魚販」，而且故事、穿搭甚至拍攝角度都如出一轍。不過女方被爆出到新加坡花場醜聞後，因為質疑遭圤智雨出賣，兩人因此鬧翻。

陳沂指出圤智雨日前常來粉專留言蹭熱度，但認為是問題人物便不加以理會，如今則不忘向他喊話：「想紅沒有錯，但拜託手法光明磊落一點，老是用這種旁門走道想走捷徑，格局也就如此而已」，對此，網友紛紛留言：「原來是做Show呀，被一眼看穿是雕蟲小技呢」、「我就在附近賣便當～～20年從沒見過這位低胸辣妹」、「想賣肉的人 通常不太思考，當然了無新意」。

林彤被爆出故意炒作一事後，圤智雨坦承是預料中的事，當初是為了企劃需要才安排在熱炒店，不過如今卻被網友發現她發給媒體的採訪文宣中，已經把圤智雨的電話從聯絡人資訊刪除，讓人好奇是否有意切割兩人關係。