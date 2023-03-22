北市一名辣妹小惠（化名）透過網路徵才應徵賭場荷官，怎料負責面試的王姓男子竟起色心，以教她「發牌技巧」為由，不時碰觸小惠的胸部及大腿，小惠察覺事態不對，隨口掰了個理由離開現場並報警處理；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處王男有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，王男於去年6月12日下午6時許，在北市某休閒餐飲店內，趁小惠（化名）循其網路廣告，前來應徵賭場荷官之便，先將小惠帶上4樓，以教她「發牌技巧」為由，不時徒手觸摸小惠胸部、大腿等身體隱私部位，小惠藉詞離去，隨後便報警處理。

法官審酌王男有多起竊盜、搶奪等前科，素行不佳，其與小惠素不相識，乃利用網路徵才之方式，誘使小惠上鉤，此種透過網路，同時或長期對公眾發送訊息的犯罪手法，往往造成廣大民眾受騙，對社會之潛在危害甚高，此次不思尊重小惠對於身體之自主及隱私權利，而性騷擾對方，犯罪地點刻意選在私人住宅，換言之，小惠不論脫身或對外求助，均屬不易，若小惠稍欠社會歷練，後果不堪設想。

法官認為王男多次、反覆觸摸小惠身體隱私，且為時不短，對其造成之身心屈辱及驚嚇程度，較為嚴重，王男雖於法庭坦承犯行，但亦未能與小惠達成和解，態度難認良好；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處王男有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。