一名志願役軍人阿勇，在網路上認識15歲的小女友，雙方血氣方剛，半年內在住處嘿咻54次，未料小女友去年意外懷孕，前往醫院就診時遭醫院通報社工及警局，兩人戀情才曝光，少女母親氣得對阿勇提告，法院審理後，認定阿勇涉妨害性自主罪，判處有期徒刑1年8月，但考量阿勇賠償30萬元和解，宣告緩刑3年，可上訴。

根據判決書，在110年7月，當時仍在服志願役的軍人阿勇，認識一名15歲少女，雙方成為男女朋友。但血氣方剛的兩人，自110年10月16日起至111年4月23日止，以每週2次之頻率嘿咻，共計54次。

未料少女卻未做好保護措施導致懷孕，少女在不敢告訴母親下，偷偷前往醫院就醫，經醫院察覺有異，向社工及警方通報，兩人的戀情才曝光。但少女母親得知女兒懷孕後大怒，前往警局控告阿勇妨害性自主。

法院審理後，審酌阿勇明知少女為14歲以上未滿16歲之少女，身心發育尚未健全，對性行為之智識及判斷能力未臻成熟，仍圖一己私慾而與少女性交，影響少女之身心健康與人格發展。

但法官調查阿勇無任何犯罪紀錄，且與少女及家屬達成和解，並賠償新臺幣30萬元，判處有期徒刑1年8月，宣告緩刑3年，可上訴。