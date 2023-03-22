為提升會員服務力，2019年momo投入點數經濟的發展推出「mo幣」，至今累積服務會員數超過千萬，momo幣聯名信用卡張數達85萬張，2023年momo持續擴大mo幣服務範疇，加速「mo幣生態圈」走向經濟規模化，除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租/購片、MyMusic音樂線上折抵、凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務外，2023年擬定拓展合作品牌線上線下活動串聯、企業福委採購、禮贈平台合作等多元場景的流通計畫，以加速mo幣生態圈向外輻射達到規模化。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo致力整個生態圈再活絡，從過去的銀行及關係企業，逐步擴大至供應商體系，我們有很多供應商體系，過去供應商多是透過我們的活動發給使用者，現在我們希望供應商也能夠贈與外部會員，再者，由於我們合作品牌廠都是大企業，福委會有贈品相關需求，過去多是提供百貨公司及超商禮券，但這些禮券使用的商品有侷限，2022年momo站上合作品牌數多達2.5萬個，集結超過340萬件商品，較超商及百貨商品豐富，我們在福委會拓展順利，使用的情境持續擴大中。

富邦媒預估，2023年momo幣聯名信用卡張數可望突破100萬張，mo幣發行量可望朝達100億規模邁進。

在廣告業務來說，谷元宏說，富邦媒去年營收逾1000億元的意義是代表流量和使用頻次，從網站角度看，這些流量未來可轉換成廣告營收，尤其電商流量含金量大，消費者購物目的性明確，效益更好，富邦媒積極導入基礎設施，包括對客戶資料做精準分析及搭建廣告平台，希望未來廣告收益成為重要營收來源。

富邦媒目前的廣告主要是和廠商做行銷資源交換，谷元宏表示，今年希望獨立出來，成為廣告頻道，支援業務發展。