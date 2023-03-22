中國政府在實施了歷時3年以「動態清零」為標誌的極端抗疫措施之後，為什麼會在去年12月7日突然全面解封，一直是外界感到十分好奇的一個謎。美國之音引述美聯社21日發表的一篇獨家報導稱，中共當局當時沒有為解封做好應有的準備，屢屢將頂級醫學專家有關防疫解封的建議束之高閣或乾脆置之不理，結果付出的代價是數十萬條生命。

中國官媒當時聲稱，政府的解封決定是基於「科學分析和精準的計算」，而且「絕不是一時衝動之舉」。而實際情況卻是，當北京下令全面解封時，中國全國各地並沒有為即將發生的疫情海嘯做任何準備，不僅抗病毒藥物十分匱乏，就連普通的感冒退燒藥也大缺貨。

在短短的六個星期裡，十幾億人感染了Omicron毒株，醫院人滿為患，火葬場屍體堆積如山，等候火化的隊伍一眼望不到頭。

美聯社經過較長時間的調查分析，於3月21日發表的一篇獨家報導說，中共當局當時不僅沒有為解封做好應有的準備，而且屢屢將頂級醫學專家有關防疫解封的建議束之高閣或乾脆置之不理，反而在病毒易於傳播的嚴冬來臨之際的去年12月突然決定解封。

報導稱，根據學術模型的模擬和對20多位中國疾控中心現任和前任僱員、專家以及政府顧問的採訪，以及查閱一些美聯社掌握的中國政府內部報告和指示文件，中國政府去年突然解封時很多老年人尚未完成疫苗接種，醫院和藥房缺乏抗病毒藥品，醫療機構中一方面病患爆滿，另一方面醫護人員和醫療資源嚴重缺乏，直接導致數十萬本可以避免的死亡病例的發生。

「如果他們真的提前制定解封計畫，很多事情就都可以避免，」美國加州大學洛杉磯分校傳染病學傑出教授張作風對美聯社說。「很多死亡病例是可以避免的。」

中國的封城抗疫措施，在新冠大流疫爆發之初，曾經為控制疫情蔓延發揮了相當的成效。當世界許多國家疫情肆虐的時候，中國卻較早地控制住了疫情，而且死亡人數也比很多國家要少得多，儘管不少人懷疑中國死亡數據的可靠性。在世界主要國家中，中國是最早進入了經濟復甦階段的國家。

但是自從去年出現傳染性超強、傳染速度超快、但致命性相對較弱的Omicron變異株之後，中國許多頂級醫學專家和官員開始擔憂「動態清零」政策的效力和可持續性。

根據美聯社的報導，中國高層早在2021年末就開始討論解封的問題。專家們在2022年3月份向中共高層提交了詳細的報告，建議逐漸取消動態清零。

但是這場討論因上海疫情的突然爆發而終止。中國國家主席習近平拍板對上海實施全面封控，引起民怨沸騰。在中共當局的嚴令之下，任何要求改變「動態清零」政策的言論都遭到無情打壓，許多主張解封的醫學專家也不敢發表意見，更不要說向中央進言了。

美聯社報導說，等到去年上海的疫情得到控制，北京當局又要忙著籌備對習近平至關重要的中共二十大，如果此時解封，中共和中國政府面對的政治風險都太大。當局只好日復一日的大規模全員核酸普篩和嚴厲的封控隔離措施度日。

中共二十大召開之後，「動態清零」政策仍沒有任何鬆動的跡象，但民眾的抗議示威迅速在全國各地蔓延開來。上海的示威者還喊出了「共產黨下台」和「習近平下台」的口號。群眾的抗議加上經濟大幅下滑迫使當局在去年12月初無預警、無準備、無計畫地突然宣佈解封，導致疫情突然在全國各地飆升。

專家估計，這一波疫情飆升有可能導致幾十萬人、甚至幾百萬人染疫死亡，死亡人數絕對比官方統計的9萬死亡病例要高很多，不過公平而言，即使如此也仍然少於其它不少國家。

根據香港大學的模型模擬以及醫學專家的估計，如果中國政府在解封前為解封做好準備，大幅提高老年人疫苗接種率，儲備足夠的抗病毒藥品，至少可以避免20～30萬人死亡。有些科學家認為，可能更多的人今天還活著。

美聯社引用一名不願具名的中國疾控中心官員的話說，「這完全不是一個正確的公共衛生決定。絕對是錯誤的時間⋯⋯這不是一次有準備的解封。」