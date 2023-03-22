一名45歲陳姓女子疑服用大量安眠藥和普拿疼，被家人送醫，經過解毒後，意識慢慢恢復，不過仍持續頭痛和噁心，檢查肝炎指數飆升至5000（正常指數40以下）。醫師研判，陳女可能半天內吃了20顆以上普拿疼，導致猛爆性肝炎，緊急以專用解毒劑救回一命。

家人表示，陳女一直有服用安眠藥的習慣，日前發現她步態不穩，撞得全身傷，趕緊將她送醫。她在昏沉中透露吃了上百顆安眠藥，經醫師解毒後但仍感到頭痛和噁心，被轉院至彰化醫院急診。

彰化醫院毒物科主任廖曜磐表示，陳女在院後仍持續噁心不舒服，隔天抽血竟是猛爆性肝炎；經解毒劑治療後，病情才逐漸好轉，肝炎指數下降。

廖曜磐指出，陳女睡不著又頭痛，才會接連服用安眠藥和普拿疼，吃了多少自己也不知道，研判可能在半天就服了20顆以上的普拿疼，造成多重藥物中毒。

廖曜磐呼籲，普拿疼是溫和有效的藥物，但絕對不能過量，成人一天只能吃4至6顆普拿疼（每顆500毫克），短時間服用普拿疼超過7.5公克（15顆左右），或小孩體重每公斤服用超過140毫克，就有中毒危險。