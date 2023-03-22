國立高雄師範大學為了因應新南向政策，仿效了鄭和下西洋的精神，將台灣的高等教育積極拓展至馬來西亞等東南亞國家已達7年；8日校長吳連賞更率領教學團隊，親赴馬來西亞吉隆坡、沙勞越詩巫及沙巴州亞庇等地舉行畢業典禮。

因為華文獨立中學難獲大馬官方的資源支持，整體合格教師比例偏低，因此7年來高師大在大馬地區開設教師教育專業文憑專班共13個班次，已畢業的在籍教師超過430名，大幅提升大馬華文獨中合格師資品質與數量。

另外，為了提升大馬地區華校的行政管理與經營效能，高師大也與華文中學董事會的「董總」，聯合辦理高階教育經營與行政管理境外碩士專班，前2屆業已招收華校校長、主任等高階主管共39名研究生；第3屆則獲教育部核定招收30名，目前已有55人表示報考意願。

高師大累計近7年的輸出和教育，在大馬地區已畢業的境外專班學生達到469名，成功將台灣的高等教育服務輸出東南亞，讓大馬華文教育者得以有精進的管道。

由於前幾年受疫情影響，無法參與受教者的畢業典禮，今年疫情趨緩後，高師大校長吳連賞於8至15日，親自率領高師大師資培育與東南亞學相關主管到馬來西亞吉隆坡、沙勞越詩巫及沙巴州亞庇等地舉行畢業典禮。

高師大團隊也專程至雪蘭莪州巴生、砂勞越州詩巫、美里、汶萊實地參訪當地華校與華教團體，並於吉隆坡會見碩士班研究生，進行面對面論文指導與情誼聯繫，並力邀研究生6月來台參加論文口試與畢業典禮。

吳連賞表示，此行除歡喜豐收外，仍不忘賡續播種，積極拜會各地華文教育高層，已初步規畫於大馬開設學校行政、教師專業成長、校長培訓、教學成效評估與特定領域的師資培訓課程。行程最後亦取道砂勞越赴汶萊中華中學，洽商合辦教師專業增能培訓，持續協助華文教育品質的提升。即使深受疫情影響，高師大仍積極走出國門，除了開拓並輸出長年累積的豐富教育能量，也展延國際影響力，進而發揮國民外交的宏效。