前總統馬英九下周將前往大陸訪問，綠營有人質疑是否故意與總統蔡英文訪美行撞期。對此，前立委沈富雄認為，綠營的反應凸顯了它「長不大」，且若是馬此行會有負面效應，反而是能放大蔡英文訪美的正面效應，怎麼會這樣亂講一頓？

沈富雄昨（21）日在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨近期因聲望下跌而手足無措，民進黨應該趁機長大一下，但在面對這次馬英九訪陸之行的反應與評論，卻也顯示了這個黨是長不大的。沈富雄也以綠營因陸方稱呼馬英九「先生」而批評一事為例，反問道，包含他在內的政治人物去大陸，都是被稱呼先生，這有什麼好稀奇的？

沈富雄接著說，馬英九此次大陸之行是「尋根之旅」，要去看國民黨過去正面、光榮歷史的事發地，帶著台灣的學生去跟大陸學生交流。但沈富雄話鋒一轉，認為由於兩岸歷史等因素，最終可能會功虧一簣。

至於有綠營人士指控，馬英九此次訪問大陸是故意要跟蔡英文訪美行撞期，沈富雄也直言，此邏輯是矛盾的，因為若是馬此行是「黑暗的一面」，蔡同時間去訪美，不就是「台灣人光明的一面」？綠營怎麼會這樣亂講一通？