東姓掮客吹噓有特殊管道可獲大陸出土的古文物，誘騙丁姓收藏家花費311萬1000元，陸續買下「南北朝相州窯青瓷蓮花淨水尊」共25件古文物，事後丁起疑，委託知名鑑定家曾肅良教授鑑定，才發現絕大部分都是贗品，報警提告。台北地檢署依詐欺取財罪起訴東姓掮客。

起訴指出，東姓掮客2020年5月透過臉書結識丁姓收藏家，得知丁喜愛購買蒐集古文物，以LINE私訊丁佯稱有特殊管道取得中國大陸出土之古文物真品，可出售給丁。

2020年5月19日，丁、東2人相約在高鐵台南站，丁當場支付現金135萬元，向東購買「南北朝相州窯青瓷蓮花淨水尊」、「南北朝相州窯罐形蓮花尊」、「東晉越窯青瓷熊形尊」3件古文物。

之後，東陸續以LINE向丁推銷「西晉越窯青瓷神獸尊」、「南北朝相州窯青釉鳳首龍柄壼」共34件古文物，將文物逕寄至丁北市住處讓丁「先享受、後付款」，丁收貨後，再依約匯款給東。

丁根據東寄送的古物，依序匯款176萬1000元，購買其中22件文物，其餘「唐三彩馬」、「戰國編鐘」等12件總價121萬元的文物，則尚未付款。

2021年11月，丁因東出售的古文物價格，低於市場行情，對文物來源起疑，懷疑這批文物疑似造假，委託知名鑑定家、師大藝術史研究所教授曾肅良鑑定，發現東賣給他的古文物絕大部分都是贗品，始知受騙，憤而報警提告。