周二收盤，道瓊指數漲316.02點或0.98%，報32,560.60點。標普500指數漲51.30點或1.30%，收在4,002.87點。那斯達克指數漲184.57點或1.58%，收11,860.11點。費城半導體指數漲2.17點或0.07%，收3,116.89點。

標普500指數11大類股僅公用事業股、房地產股和必需消費品類股收黑，分別跌2.06%、0.66%和0.12%。受原油價格上漲提振，能源股大漲3.45%，連續第2日表現最佳；其次為非必需消費品類股漲2.71%、金融股漲2.54%。

在重磅科技股方面，特斯拉大漲近8%，表現亮眼。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲2.35%。

銀行股持續走高，延續周一展開的反彈，SPXBK和KBW地區銀行股指數分別上漲3.6%和4.8%，創下去年底以來最大單日漲幅。但儘管如此，標普銀行股指數本月以來仍然下跌逾18%。

上周美國地區銀行接連倒閉，隨後第一共和銀行獲得緊急注資、瑞士信貸遭收購，這些事件引發銀行股暴跌，並加劇對金融業危機蔓延的恐慌，進而使全球經濟衰退的擔憂升高。

據悉美國政府擬擴大存款保險額度。財政部長葉倫在美國銀行家協會（American Bankers Association）表示，由於監管機構果斷行動，美國銀行體系已經穩定下來，但她也警告可能需要採取更多行動。

現在市場關注焦點轉向聯準會周二召開為期兩天的貨幣政策會議，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員將在這場會議上重新檢視他們的經濟和通膨預測，且很可能再次調升聯邦基金利率以持續對抗通膨。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，金融市場現在押注聯準會升息25個基點的可能性高達83.4%，並認為該央行維持政策利率不變的可能性為16.6%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為3.22：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.73：1。

標普500指數成分股有5檔創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有48檔創52周新高、114檔創新低。

美國交易所成交量總計為117.5億股，過去20日均量為126.3億股。