開車門第一件事要先查看後方來車，一名女駕駛近日在台北市民權東路三段，靠近敦化北路口的紅線違停，害不少車子得繞過她才過得去，沒想到下秒駕駛直接霸氣開車門，也不看後方，車門就這樣被經過的公車撞到對折，最快現世報讓網友看了直呼「舒服」、「開車門再不看阿，三寶」。

臉書「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」21日分享一段17秒影片，一名女駕駛在台北市民權東路三段，靠近敦化北路口，西向東往民權大橋方向違停在紅線上，由於是大路口車流量多，導致後方車輛都要繞過她的車，之後女駕駛下車，疑似未注意後方來車就開車門，導致迎面而來的公車反應不及，直接把三寶的車門撞到對折。

影片PO出後，不少網友留言：「再不看後面呀」、「謝謝公車司機給三寶駕駛一個教訓」、「療癒，連看都不看就霸氣開門」、「紅線還有消防栓」，還有人表示「這個要看準時機才能開到呢」、「原來我前幾天早上遇到的對折車就是她開的，還造成民權東機場那段大塞車。」