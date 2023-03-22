小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。據媒體報導，國泰、復華、富邦及保德信等四家投信，在金檢後傳出有八位經理人涉案的消息，對此，四家投信紛紛發表聲明強調，對個人違反法規情事絕不寬貸，但有關是旗下的哪些經理人涉案，由於目前已在檢調調查中，不便發表任何意見。

業界則盛傳，這幾家投信去年底與今年2月底離職的經理人都可能涉案，尤其今年2月底才更換經理的人的某高股息台股基金，傳出主要就是因為公司內部已經開始進行了解，因此經理人低調先行離職。

【1】為高層抬轎？經理人傳獲10億元不法所得

投信炒股案21日成為國內投信的熱門話題，尤其是被點名的投信，旗下基金經理人在去年底或今年初離職的基金更浮出檯面，國泰與富邦兩大投信旗下基金，更直接在社群上被轉傳、熱烈討論。

【2】台積電四強連線 光速挺進２奈米

台積電、輝達（NVIDIA）、艾司摩爾（ASML）、新思科技（Synopsys）半導體四強決定攜手合作，將輝達加速運算用在運算式微影技術領域。業者指出，當前的晶片製程已接近物理學所能達到的極限，運算式微影的創新將可協助半導體製程推進至2奈米，有利於台積電穩固全球半導體產業的領先地位。

【3】血本無歸！瑞信AT1淪壁紙 國內投資人踩雷17億

比金融機構更慘的是國內投資人。金管會21日公布，有五家銀行財富管理銷售有瑞士信貸的AT1債券，規模達新台幣16億元，另外國人投資境內基金對瑞信曝險0.28億元，無AT1部位，境外基金則有46.03億元的瑞信相關部位，AT1部分仍在清查中，初步看見有15檔基金約買到7,294萬元的瑞信AT1債。

【4】拚了！兆豐金狠掏錢 股利至少1元

兆豐金21日舉行法說會，股利成為最受市場矚目的焦點。據了解，兆豐金內部已在進行股利組合的不同版本沙盤推演，以總股利水準在每股1元以上為目標，可能全發現金股利，也可能搭配占比約2成或3成的股票股利，去年底統計有421億元的未分配盈餘裡，擬動用來配發今年現金股利的額度將逾百億元。

【5】陸擬補貼晶片商 回擊圍堵制裁

在美國加速與日本、荷蘭等國聯手圍堵下，大陸晶片產業處境愈發艱難。在經濟下行、財政壓力緊繃下，日前傳出大陸政府有意「抓大放小」，優先放寬幾家晶片生產商獲取補貼的條件，這將讓中芯國際、北方華創等領先科企在官方支持的研究項目中，擁有更多的掌控力。