曾被喻為「最帥社長」的日本男星瀧澤秀明，在去年10月宣布退出傑尼斯經紀公司後，私下的一舉一動便備受矚目，粉絲們也都期待他的下一步將會如何選擇，沒想到5個月過去，他在21日終於宣布成立自己的經紀公司「TOBE」，並立即招募練習生，讓粉絲們又驚又喜，甚至高喊著「打倒傑尼斯」希望他能再度帶起哈日旋風。

根據日本媒體的報導，在去年10月瀧澤秀明無預警宣布退出傑尼斯時，便傳出是因與高層理念不合才選擇退社，並將職務交接給V6的井之原快彥，隨後他也打破傑尼斯舊制，自行開通社群媒體帳號，並在推特上擁有255萬人追蹤，可見他人氣依舊不減。瀧澤秀明在昨日受訪時也坦承自從退社後便收到許多粉絲來信，因此經過思考認為自己依然熱愛演藝事業，才因此決定創立經紀公司「TOBE」，而經紀公司一創立便開始招募練習生，期盼帶給日本娛樂嶄新的面貌。

據了解，瀧澤秀明13歲時就因擁有俊俏的外表與迷人電眼被挖掘，加入傑尼斯後曾在1999年與松島菜菜子合演日劇《魔女的條件》紅遍全亞洲，加上獨特的領導特質受到喜多川重用，因此在他所屬的團體「瀧與翼」解散後就轉到幕後培養新一代成員，在擔任傑尼斯副社長與傑尼斯島嶼社長雙重職位時，更培養出SixTONES、SnowMan等多個當紅團體。而他離社後，傑尼斯也出現人事大震盪，包含三宅健、King&Prince裡的3名成員都陸續宣布退社，似乎都與瀧澤秀明有關，如今他宣布另起爐灶，也讓粉絲們興奮不已，已退出傑尼斯的錦戶亮也曾在他推特留言「BOSS降臨」，似乎相當期待大前輩將來的表現。