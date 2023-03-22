今天（3／22）開始是農曆閏二月，民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒要準備豬腳麵線為父母添壽。民俗專家楊登嵙解釋，傳統習俗認為嫁出去的女兒孝順公婆是應該的，回家照顧爸媽則是「多出來的」；閏月也是「多出來的月份」，所以應由女兒回娘家幫父母添壽。要注意的是，添壽的時機不可晚於閏月結束前。

楊登嵙指出，父母若都健在，豬腳須準備一前、一後腳，或是兩隻前腳；父母剩一方健在，則準備前腳一隻。若父母吃素，可用素豬腳、豬腳造型的鳳梨酥或果凍；吃麵線時禁忌從中咬斷。

楊登嵙也提醒，添壽的時機不可晚於閏月結束前。今年閏二月是國曆3月22日至4月19日，添壽宜早不宜晚，想為父母添壽的女兒，可在4月19日前準備豬腳麵線。

若父母生日正好在閏月前，也可以在父母生日時一起送豬腳麵線；若父母都不在了，則由兄嫂來代替。

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