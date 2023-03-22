南山截水溝施工前的淤積情形。(水利局提供)

台中市政府為積極改善海線地區的淹水重大建設南山截水溝位置圖。(水利局提供)

海線低窪地過去遇雨成災，甚至淪為水鄉澤國！台中市政府為積極改善海線地區的淹水重大建設南山截水溝，二期範圍內的「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」，工程總經費約1700餘萬元，去年 10月3日開工，原預計今年3月底汛期前完工，經排除困難戮力施工下，提前於1月底完工，完成南山截水溝的分流功能。

水利局長范世億說，南山截水溝的分流工應急工程，包含新設二座分流堰體（南勢溪及北勢溪）、舊有河床改善，及將山腳排水延伸段河道內原有6座臨時土石堤移除；工程完成後，如遇強降雨時，大部分水流可分流排入山腳排水中，分擔減輕南勢溪及北勢溪的分洪排水，完成改善淹水任務。

范世億指出，南山截水溝（含山腳排水）治理工程共分三期，並獲經濟部核定以分年分期方式辦理。第一期為南山截水溝下游段（鷺山橋以下至山腳與龍井大排匯流處）拓寬改善，整治長度4.7公里，現已辦理完成16件（9件護岸標及7件橋梁標），剩餘1件鐵路橋河段需配合鐵改局舊鐵路橋拆除工程，預計今年3月底完工。

水利局說，第二期工程為上游新闢渠道段至北勢溪匯流口整治工程，整治長度 1.8公里，在南勢溪及北勢溪分流工應急工程完工後，第二期已全部完成。第三期工程預計辦理北勢溪至竹林北溪護岸整治，整治長度約2.9公里，目前已完成檢討規劃，所需總經費約65億元，已積極向中央爭取經費中。

范世億強調，水利局預期南山截水溝治理工程完成後，可減少台中港特定區淹水面積，包括沙鹿區、龍井區、梧棲區等達367公頃，保護人口數約1萬9000 餘人，保障台中港區的民眾得以安居樂業，遠離遇雨成災、積水不退的夢魘。