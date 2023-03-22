解封後大批民眾衝日本觀光，一名男友網友表示，4月底5月初是日本的黃金周，日本人會連放9天假，若選擇這期間到日本玩，各觀光景點人潮會多到爆炸，提醒網友要避開這期間別到日本玩，貼文曝光，不少人也有感說「去日本真的要多做功課。」

原PO昨（21）日於論壇《Dcard》指出，若國定假日是在周二和周四，日本人會請假，讓假期變為4天。他舉例說3月18至21日這4天，當中3月20日其實是沒有放假的，但日本人都請假連休4天出去玩，剛好不少台灣人也出國到日本玩，造成大阪環球影城塞爆，更有人因此在臉書抱怨「怎麼才剛開門就這麼多人？」

原PO表示，有名的景點日本人也愛去，再加上外國觀光客，整個觀光區只能用人山人海來形容。他說日本接下來的連假是4月29日至5月5日，9天連假是日本的黃金周，因各地觀光景點人潮又會多到爆炸，提醒大家到日本玩先做功課，盡量避開日本人放連假。

貼文曝光，網友紛紛留言，「再不做功課啊！」、「一堆人都這樣啊！簡單的2023日本連假都懶得自己查，甚至梅雨季這種東西也不查，去到當地才在抱怨」、「3月份也是日本大學生的春假」、「我人剛好在日本，18號開始待一周，還真沒注意到這件事，今天去淺草人確實不少」、「好好笑，我現在在沖繩，人真的好多好熱鬧，但當初查的時候都沒有查到3月21日，想說避開黃金周了」、「環球影城人多到爆炸」。