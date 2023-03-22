長榮海運2022年豪發45個月年終獎金，部分員工甚至可領到52個月，基層員工200多萬元落袋稀鬆平常，羡煞一票上班族，讓不少人年後跳槽到長榮。近日一位進入長榮不到1年的菜鳥表示，很期待領到夢幻年終，但學長姐卻回說「今年可能領不到年終獎金」，主要是因為「有些航線已經在虧錢加上疫情巔峰已經過了」。

該名新進員工在Dcard上以「長榮海運今年沒年終」為題發文指出，，他剛進長榮海運不到1年，日前跟公司裡的學長姐聊到年終話題，以學長姐來說，如果考績沒有太差的話，這兩年基本上最少也會領到500萬元的年終。

原PO表示，剛進公司想領到這麼多，一定要好好表現，讓自己考績好一點，年終一定也可以很不錯。

不料學長姐卻指出，今年很有可能不會像前兩年領那麼多，甚至沒有， 具體原因也很難解釋，「原因是好像有一些航線似乎已在虧錢，加上疫情海運巔峰期已過。」

得知消息後，讓這位長榮菜鳥相當失望，奉勸如果為了年終獎金擠破頭想進來的人，還是好好想想，畢竟這工作是挺累人的。

對此不少網友紛紛表示，「雖然慢了，但好好待，還是能吃到魚尾」、「這種就是機運，有些人工作一輩子都遇不到」、「當疫情結束 航運早就過時了」、「在裡面的都跑出來了，今年進去的也不要想要有年終了」、「趕快跳半導體跟電子業 需求落到最底 處處是反彈」。

但也有網友認為，「學長姐的話聽聽就好，若某些線是虧錢的，那賺錢的線？是不是比虧錢的線來的更多？」、「歐印放空當年終」；還有人提到，「SCFI運價指數早已崩盤」、「現實版韭菜」、「才3月，菜逼八是在期待什麼年終」、「財報營收一季一季看，11月再來說嘴」。

長榮上周宣布將發放員工酬勞19.18億元，估算每位員工可望再領10～11個月「年中」獎金，加計去年12月底領到的50個月獎金，每位員工領到約60～61個月獎金。