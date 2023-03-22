大陸女星「小燕子」趙薇本月12日剛過47歲生日，過去身家上億、又是演藝圈一線女星的她，2021年卻因和馬雲關係友好，遭全面封殺，不僅作品被下架除名，微博上超話也被封，傳聞她一度逃到法國，但被她否認。昨(20日)她罕見大方出現北京機場，整個人穿得密不透風，表情看來有點黯淡，脖子上掛滿了佛珠等項鍊，先前傳她已經秘密移民，但是昨有網友看到她還拿出大陸身分證，打臉傳聞。

趙薇當年演出《還珠格格》一炮而紅，2008年她和富商黃有龍結婚，生下一女，婚後夫妻倆身家加起來高達百億，不僅是《富比士》大陸名人收入榜常勝軍，2018年夫妻倆更以63億人民幣（約291億台幣）闖進「2018胡潤白手起家女富豪榜」，而趙薇自己事業版圖遼闊，還在法國有自己的酒莊，可說是婚姻與事業兩得意。

未料2021年8月下旬，網上瘋傳趙薇遭當局全面封殺，傳聞與和馬雲親近有關，而她也在微博上「被消失」，原本外界推測她會到法國避風頭，但她隨後就在IG透露和父母人在北京，並非如外傳潛逃到法國酒莊，相隔一月，趙薇又到女導演李孟橋的微博悄悄寫下：「生日快樂」，，似乎想報平安證明沒事，也按讚了好友林心如的發文，令趙薇的下落一度成為世紀之謎。

消失快兩年的趙薇，日前透過工作人員發文更新近況，可見她面容憔悴露出微笑慶生，更用錄音方式向粉絲喊話：「謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走」，並希望大家都可以過好每一天。據《東網》報導，趙薇昨久違出現北京機場，戴著黑色圓帽、黑色口罩，穿著灰色短版大衣，此外，先前有網友傳她已經移民，但目擊趙薇的民眾表示，她辦理登機時，左手上還拿了大陸公民身分證，間接駁斥謠言。