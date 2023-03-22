●第一共和銀行（First Republic Bank）股價飆漲29.5%，收復前一日崩跌近5成的部分收土，並創下該公司有史以來最大單日漲幅。同為地區銀行的PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp 也分別大漲18.8%和15.0%。《華爾街日報》先前報導，在摩根大通執行長Jamie Dimon主導下，大型銀行開始討論再度為該地區銀行注資的方案。此外，最新報導指出，知情人士透露第一共和銀行已聘請投銀Lazard協助評估策略選項，可能包括出售公司、尋求注資或削減資產。在此之前，該地區銀行已經聘請麥肯錫（McKinsey&Co. Inc.）和摩根大通協助公司在危機之後重新站穩腳步。

●特斯拉股價大漲7.82%，收在197.58美元，創下逾2周來新高。根據汽車登記數據，該電動車大廠上季在中國的銷售可望創下歷來最佳的記錄之一。此外，信評機構穆迪將特斯拉的信評從Ba1「垃圾級」調升至Baa3「投資級」，並給予「穩定」的評級展望。

●Alphabet漲3.66%，收在104.92美元，其網路搜尋巨頭谷歌（Google）宣布AI聊天機械人Bard展開有限度的公測，執行長Sundar Pichai在給員工的信函中表示，已經有8萬名員工參與Bard的內部測試，雖然擴大測試可能出現一些令人意外或出錯的情況，但用戶的反饋對於Bard的成功至關重要。目前Bard將與其Google搜尋引擎分開運作，且僅開放在美國和英國進行測試，也僅以英語生成答案。谷歌表示，Bard之後開放更多地區使用，並支援更多語言。

●輝達（Nvidia）漲1.15%，收在261.99美元，該晶片大廠與甲骨文等公司發布新的雲端運算服務，並推出一系列新的AI晶片和軟體技術。此外，富國銀行將輝達股價目標上修至每股320美元。