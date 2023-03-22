蘇莉長大了

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的寶貝獨生女蘇莉 16歲了，在44歲母親凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的協助下，已經開始申請大學。而她打算在紐約市攻讀時裝，由於父親長年都不管他們母女，因此她根本沒打算要問老爸的意見。

據《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，和凱蒂親近的消息人士透露，下個月就要滿17歲的蘇莉已經寄出一些申請函，由於她傾向攻讀時裝，令對時尚潮流敏感的媽媽很高興。

消息人士透露，凱蒂很想要女兒留在紐約，這樣她們才能保持親近。不過，這位消息人士也說，凱蒂雖然很以女兒為傲，但卻太過度保護她了；無論如何，她對女兒要上大學這件事感到「不知所措」。

現年60歲的阿湯哥和凱蒂離婚1年後，從2013年起，就沒再管過女兒。據說當初凱蒂會選擇結束婚姻，是因為擔心女兒長大也會像老公一樣，成為虔誠的山達基教徒。

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）和凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）離婚後，對她們母女幾乎不聞不問。

EXCLUSIVE: Tom Cruise 'has no part' in Suri's life as she applies to college https://t.co/zZxFfqICWI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 21, 2023

消息人士說，阿湯哥在蘇莉的人生中沒有扮演任何角色。事實上，他已多年未見前妻凱蒂和女兒。不過，根據他絕密的離婚協議，這位「捍衛戰士」還是得支付女兒的大學學費。