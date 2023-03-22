岸田與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時表示，日本將追加支援烏克蘭，透過北大西洋公約組織（NATO）信託基金提供約3000萬美元無殺傷性裝備、在能源方面等將提供4.7億美元無償支援。

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，預定5月在日本廣島召開G7領袖高峰會，岸田邀請澤倫斯基以視訊方式與會，澤倫斯基已同意參與。

兩人在會談後召開聯合記者會，公布上述內容。日本在此之前已表明對烏克蘭提供總計71億美元的人道支援等援助，這次追加約5億美元支援，規模擴大到總共76億美元。

岸田與澤倫斯基同意將日本與烏克蘭關係提升為「特別全球夥伴關係」，並且也同意日烏兩國將開始磋商締結情報保護協定事宜。

在會談時，兩人再度對於俄羅斯的侵略表達憂慮。澤倫斯基表示，希望5月舉行的廣島G7高峰會討論議題能納入如何因應俄羅斯以核武進行威嚇及占據核電廠等議題。

在聯合記者會上，岸田表示，想方設法在廣島G7高峰會之前訪問烏克蘭，以表達日本對烏克蘭堅定不移的連帶感。日本將在處理地雷、教育及保護古蹟文化遺產等方面持續實施支援。他強調，直到烏克蘭恢復和平，日本與烏克蘭攜手同行。

澤倫斯基表示，日本在身為G7輪值主席國以及聯合國安理會非常任理事國期間，首相岸田能來訪，他感到非常高興。他說：「謝謝文雄（Fumio）、謝謝日本國民，謝謝所有的支援。」

岸田是最後一位親訪烏克蘭的G7領袖。日方為避免行程過早曝光，先安排岸田搭乘包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭火車赴烏，行程保密到家。

烏克蘭外交部第一副部長澤帕爾（Emine Dzheppar）在推特寫道，日相「這場歷史性訪問象徵（烏克蘭與日本的）團結和密切合作。我們感激日本的強力支持，及其對於我國未來勝利的貢獻」。

日媒報導，出訪印度新德里的岸田昨天原本應搭政府專機返國，但搭乘包機前往波蘭，然後搭乘火車從波蘭東南部的普瑟米斯（Przemysl）出發，花了近10小時抵達烏克蘭首都基輔。（編輯：林憬屏）1120322