Sho 🇯🇵 & Trouty🇺🇸✅

Shohei Ohtani carries Team Japan's🇯🇵 flag into the stadium as Team USA's Mike trout hoists the Stars & Stripes🇺🇸 before the World Baseball Classic Championship game. 😎#大谷翔平 #Ohtani #Trout #Angels #WorldBaseballClassic #WBC pic.twitter.com/5SRRUT71Cq — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) March 21, 2023

WBC（世界棒球經典賽）冠軍戰上演日美爭霸，兩隊的賽前儀式成為熱議話題，天使兩位超級球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）及大谷翔平，分別代表球隊擔任掌旗手率隊進場。

美國被安排在右外野列隊入場，由卓奧特舉著星條旗率領球隊，由於地主關係，馬林魚主場響起了熱烈掌聲，同時日本隊也由大谷翔平扛起太陽旗從左外野登場，進場途中兩人有著對看的動作，天使隊的兩位球星成為了兩國的象徵。

通常替補球員在公布先發名單後，才會從板凳席跑向場中列隊，全體球員入場是冠軍賽中才有的場景，大谷翔平一如往常般，帶著輕鬆笑容踏入場中，與卓奧特淡定表情形成反差，賽前兩人也先禮後兵留下合影，因為比賽開始後雙方將不留情面，將為各自的球隊爭取最高榮譽。

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Mike Trout and Team USA taking on Shohei Ohtani and Japan for the title 🏆 pic.twitter.com/7LdsSMhMVQ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

8強戰擔任先發投手的大谷翔平，賽前表示如果球隊有需要，他會以後援身分登板，儘管預定大谷翔平會在熱身賽再度以先發投手為新球季做調整，不過天使總管米納森（Perry Minasian）透露，會尊重大谷翔平的決定，「還能怎麼樣呢？我們不希望他無法盡全力替國家爭取榮耀。」