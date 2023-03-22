資深女星宮雪花年輕時外型性感、嫵媚，多次參加選美比賽而走紅，被譽為「大陸第一美婦」，還獲得美國前總統柯林頓（Bill Clinton）接見。近日來台的她，受訪時自爆當年選美為了製造話題，故意把年齡增大10歲，一切都是騙局，她也拿出身分證，首度公開真實年齡。

宮雪花人生充滿傳奇，20歲為了男友走私黃金和販賣假首飾遭判入獄兩年，出獄後慘遭對方拋棄；後來她重新出發，36歲遠赴法國參加華裔小姐勇奪冠軍，在當地結婚生子，恢單後搬回香港，1995年打著高齡47歲的名號再戰無年齡上限的亞洲小姐選美比賽，不符合年紀的美貌震驚外界，吸引港媒關注，成功進入演藝圈，拍過電視劇《包青天》和三級片《蛇蠍夜合花》。55歲那年，宮雪花遠征美國選美，身穿貼身旗袍高舉紅旗，一舉拿下「最佳民族服裝獎」，被譽為「大陸第一美婦」、「亞洲十大新聞人物」，甚至榮獲美國前總統柯林頓接見。

根據《聯合新聞網》報導，宮雪花強調網上寫她74歲都非事實，接著秀出身分證證明目前64歲；她解釋當年選美如果講自己30幾歲，肯定不會被關注，為了製造轟動，才刻意把年齡寫大10歲，若是現在應該聲稱自己80幾歲更厲害，但也因此被誤會年紀，至今仍耿耿於懷，「觀眾朋友們，你們欠我一個道歉哪！」

宮雪花受訪時也分享凍齡秘訣，她接受《中國時報》專訪時，自爆28年沒談戀愛，更別提握手、擁抱、親吻等肢體接觸，笑稱：「不近男色就會年輕，因為不煩惱、沒憂患，不用忍受忽冷忽熱，沒有愛就沒有傷害」。她把重心放在學習，回歸校園攻讀學位，拿了2個MBA，一個是南澳大學的工商管理碩士，另一個是北京書法研究院的書法碩士，練就一手好字，曾教導亞洲小姐學習書法。