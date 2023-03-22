立法院昨（21）日進行施政總質詢，行政院長陳建仁率部會首長列席備詢。國民黨立委洪孟楷針對缺蛋議題猛攻，透露連民進黨中央黨部樓下的超市都沒蛋可買，不過陳建仁還是認為農委會主委陳吉仲相當適任。

洪孟楷昨日質詢時表示，陳吉仲對於雞蛋的承諾不斷跳票，從去年的蛋量充足到今年二月的供量回穩，但民眾到3月仍在排隊買蛋，日前才坦承要到5月中才可能舒緩蛋荒，讓他忍不住問是否仍覺得陳適任，陳建仁則說「相當適任」。

洪孟楷透露，質詢前他特定請同仁前往2個場所確認有無雞蛋可買，第1是距離行政院不到300公尺的超市，第2則是民進黨中央黨部樓下的超市，但2個場所均空空如也，他當場秀出照片，怒批「台灣什麼時候變成一個雞蛋需要配給、需要限購的國家？」

「陳吉仲主委這樣掛保證，一而再、再而三跳票，你難道不覺得有任何政治責任該負嗎？」針對洪孟楷的質詢，陳建仁稱目前最重要的任務，還是要先把雞蛋的供應充足，不再有排隊的狀況出現，洪則說「如果是這樣，就請你好好約束你下面的每個官員，不要再講這種空口說白話的事情！」