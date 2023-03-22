38歲許姓通緝犯，15日在承德路四段一處巷弄違規停車，遭遇員警攔查，因長期通緝身上又有毒品，心虛踩油門逃逸，從士林區一路流竄到北投自強街棄車，先爬上陽台又捲曲四肢藏在窗戶縫隙，員警爬上陽台將人逮捕，並在身上起出0.5公克的海洛因、武士刀，訊後依法送辦。

許姓男子因違停被攔查，他自知有詐欺、傷害、槍砲、家暴、賭品等7項通緝，自2020年逃亡，許先聲稱自己沒有帶身分證，告訴員警他人的身分證字號，但員警一看年齡差距很大，立刻叫許男下車，他因攜帶毒品遂駕車逃逸。

員警呼叫支援進行攔截圍捕，並在北投自強街巷弄發現他棄車，員警四處查看，經過30分鐘在一處公寓的2樓，發現許嫌捲曲身軀在窗戶縫隙，員警進入民宅內前後包夾，將許嫌甕中抓鱉，訊依違反毒品危害防制條例、公共危險及通緝等案送辦。

警方在他身上發現海洛因毒品、一把30公分的武士刀，並查出許男自被攔查的巷弄狂奔5公里，所幸沒有波及其他民眾，並從棄車地點路口監視器，見許嫌為逃避警方，竟開車門跳車爭取時間，在地上翻滾一圈，不顧身上擦傷攀爬上1樓高的陽台頂，仍難逃警方追查。

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