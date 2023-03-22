女星林舒語自節目《大學生了沒》出道，2015年嫁給圈外老公後便將重心放在家庭，她也經常透過社群及上節目分享育兒生活，而她近期透露夫妻倆自接續生下兩個兒子後，並沒有刻意避孕，而在她得知懷有第三胎時，老公反應讓她有些不滿，之後被檢查出孩子出狀況後，她更因此痛罵老公「被你嚇跑開心了吧」。

林舒語日前在節目《單身行不行》提到，當她懷有第三胎時，老公的反應與她所想完全不同，對方更擺出一副「惹禍了」的狀態，讓她相當不開心直接對著老公說「你可以不要再這種反應了嗎？如果我是小孩，我不會想來當你的孩子」。

林舒語與圈外老公結婚多年生下兩個兒子。（圖／擷取自林舒語IG）

不過，讓林舒語崩潰的是，當她與老公在懷孕8週產檢時，被醫師告知「小朋友萎縮了」讓她直接氣到痛罵老公「你開心了吧？！被你嚇跑」，在聽完醫師交代走出診間後她當場爆哭，心想「這個小孩是被嚇跑的」。

接著，當林舒語情緒陷入低谷的期間，她卻看到老公與好友開心喝酒聊天，氣得她將所有情緒宣洩出來「我覺得你在騙我，你告訴我你願意生小孩，但其實你根本不要小孩，我在難過的時候，你根本一點都不難過…你不能感受我的感受」。

然而，這時林舒語老公才哭出來並坦言，得知保不住孩子當下其實非常難過，只是沒表現出來，對於在得知她懷孕當下會有這樣的反應，老公解釋，是因為一直有在規劃目標，要努力到甚麼程度才可以好好家人家人，所以在得知懷上第三胎時，他才突然腦子大亂，但期間內他仍有到廟裡拜拜祈求母女平安，這才讓林舒語釋懷。