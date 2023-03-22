據美國之音引述美國《紐約時報》3月21日報導，自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，中國向俄羅斯運送了價值超過1200萬美元的無人機。這表明中俄兩國一直在暗中合作，也說明美國政府試圖阻止其他國家向俄羅斯提供援助的努力非常困難。

拜登政府上個月誓言，將嚴厲打擊向俄羅斯出售關鍵技術的公司，作為美國限制俄羅斯繼續發動對烏克蘭戰爭能力的一部分。儘管對俄銷售有所減緩，但是美國在俄羅斯入侵烏克蘭之後實施的制裁政策，未能遏止住可以監控前線戰場的無人機大批流向俄羅斯。

報導說，根據從第三方數據提供者獲取的俄羅斯官方貿易數據，中國在俄羅斯入侵烏克蘭一年來，向俄羅斯出售了1200多萬美元的無人機和無人機零件。

報導表示，目前很難斷定中國的無人機是否包含違反美國出口管制規定的美國技術。這些對俄羅斯的無人機出口通常通過一些中間人和出口商轉運，來自全球最知名的無人機廠商大疆創新和其他一些規模稍小的公司。

複雜的銷售管道以及出口數據中含糊的產品描述，也很難顯示這些中國無人機產品中是否含有美國的技術和零件。而正式的銷售數額可能只是通過非官方管道和其他與俄羅斯友好國家流向俄羅斯的更多技術和產品數額的一部分。這些國家包括哈薩克、巴基斯坦和白俄羅斯。

報導說，這樣的結果是，新的無人機供應穩定地流向俄羅斯，並最終到達烏克蘭戰爭的前線。在戰場上，這些無人機往往只飛行幾次便被擊落。因此，無人機，甚至那些最基本的無人機的庫存變得越來越關鍵，就像包括炮彈和子彈一樣的基本需求。

報導稱，中國從軍事、外交和經濟上越來越成為俄羅斯維持其戰爭努力的重要支撐。中國是俄羅斯原油的最大買家之一，支撐著俄羅斯的經濟及入侵行為。兩國還舉行聯合軍事演習，共同抨擊美國領導的北約組織。中共最高領導人習近平本周訪問俄羅斯，與普丁會晤，為近期遭國際刑事法院發出逮捕令的普丁更是提供了外交支持和掩護。

同時，美國警告說，中國仍在考慮向俄羅斯出口用於烏克蘭戰爭的致命武器。美國孤立俄羅斯、切斷其獲取急需的技術和現金的努力，被中國在全球電子產品供應鏈上的主導地位搞得更加複雜。

美國近年來通過實施出口管制限制一些中國公司，但是全球仍然嚴重依賴中國大規模的生產線和專業化零配件生產廠商。

報導表示，尤其讓美國政府感到頭痛的是中國的大疆創新公司。該公司生產的可以在空中停留的四軸飛行器已經成為在烏克蘭戰爭中新型戰法的象徵。儘管大疆稱已經暫停向俄羅斯和烏克蘭出口，但是向俄羅斯的無人機出口仍在繼續。大疆已經成為美國出口管制的針對對象。

美國商務部2020年將大疆列入管制黑名單，以阻止美國公司在沒有明確許可下出口技術，但此舉對大疆在無人機行業的主導地位影響不大。據海關數據，大疆的產品佔到整個輸俄無人機數量的近一半。其中一部分是直接由大疆通過其下屬公司出售的。

報導說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，近70家出口商向俄羅斯出售了26個品牌的中國無人機。除大疆外，第二大無人機品牌是道通無人機(Autel)。這家公司在美國、德國和意大利都有下屬公司。出口商銷售了近兩百萬美元的該品牌無人機，最近的一批貨是2023年2月運抵的。

道通無人機在其網站上還做廣告說，向美國各地的警察局出售無人機。

大疆創新的一位發言人說，該公司自2022年4月16日以來沒有發現直接向俄羅斯出售無人機的記錄，但是將調查看來向俄羅斯出售該公司無人機的其他公司。大疆稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經停止了所有向俄羅斯和烏克蘭的出口，並有確保不會違犯美國制裁俄羅斯政策的全面的規章制度。

另據美國有線電視新聞網（CNN）上周報導，CNN的一個拍攝小組應烏克蘭守軍之邀，驅車前往烏東地區一處松樹高聳的樹林中，在烏克蘭嚮導的帶領下，徒步走到被擊落的一架中國製無人機的殘骸處。

CNN報導說，這架被烏克蘭守軍用AK-47自動步槍擊落的是由中國廈門雲輪智能（Mugin）科技有限公司生產的雲輪-5（Mugin-5）型民用無人機。廈門雲輪智能科技有限公司成立於2017年，專門從事無人機的研發與生產，特別向工業用戶提供專用的無人機平台。

雲輪智能公司的網站上介紹說，該公司為專業用途設計的超大型無人機，可以配備完整的先進控制電子系統，還能與最先進的地面站同步運行。

CNN引述一些科技博主的話說，雲輪-5無人機常常被戲稱為「阿里巴巴無人機」，因為這些無人機可以在中國包括阿里巴巴和淘寶在內的電商平台上購買，單機價格最高為15000美元。

廈門雲輪智能公司向CNN坦承，被擊落的無人機的確是該公司的產品，並表示此事「深為不幸」。雲輪智能公司一位發言人表示，「我們並不容忍這樣的用法，我們也盡全力予以制止。」

俄羅斯入侵烏克蘭一年多來，常常有俄軍將民用無人機改裝後用於戰場的報導，而這是此類事件的最新一起。