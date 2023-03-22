高雄一名在應召站上班的辣妹去年10月間，與男客私下約到飯店進行「全套服務」，找了經常配合的馬伕賴姓男子接送，但交易完成後卻被埋伏員警查獲，檢方依媒介性交罪起訴賴男，但法官認為此次交易是辣妹私接，並沒有透過應召站，且無證據證明王男有何「媒介」行為，因此判他無罪。

據判決書指出，賴男從事馬伕工作，每次載送在應召站工作的A女可分得酬勞200元。去年10月6日下午3時許，賴男駕車載送A女前往飯店，與男客從事全套性交易，並收取2000元費用，遭埋伏守候的員警臨檢盤查，而賴男也因涉犯刑法第231條第1項之意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之罪嫌遭起訴。

法庭審理時，賴男坦承有載送A女前往飯店，但辯稱警方查獲當日，A女沒有至應召站上班，她是私底下搭自己的車去自行接客，跟應召站完全沒有關係。

而A女及男客也於警詢證述，此次交易沒有透過任何人媒介，也沒有透過應召站，因此遑論王男與該應召站人員就「媒介」行為有犯意聯絡及行為分擔。

法官認為並無證據證明王男有何媒介性交之居間介紹行為，且從檢察官所舉證據，亦不能證明王男有何圖利媒介性交犯行，因此判王男無罪。