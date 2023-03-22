前南韓職棒啦啦隊女神李多慧，日前宣布加盟樂天女孩（Rakuten Girls），預計於4月14號在樂天對上味全的賽事中首度亮相，目前還未登場就已引發熱烈討論，如今有鄉民挖出她在韓職起亞虎隊的隊友邊嘏燏（변하율），擁有甜美臉蛋的鄰家女孩模樣，吸引大批網友關注，甚至要求樂天將其簽下來，未來能夠祭出「雙洋將應援」。

有鄉民在《PTT》表特板分享韓職起亞虎隊啦啦隊成員邊嘏燏（변하율）一系列美照及應援影片，只見她留著一頭長直髮，擁有可愛臉蛋及小隻馬身材，加上甜美笑容融化一票粉絲的心，鄰家女孩的模樣深植人心，此外，她在球場應援影片曝光也引起討論，先是熱情向場邊球迷打招呼，接著隨著應援曲舞動身軀，還背對球迷扭動蜜桃臀，堪稱球場上最美的風景，另一支影片則是穿著小可愛及熱褲大跳應援，只見傲人上圍隨著節奏晃動，掌握住流量密碼。

邊嘏燏應援影片 。（影片／짜가 JJa Ga Youtube）

對此，網友紛紛留言：「起亞虎除了來台的李多慧之外我最喜歡她」、「這個也很頂，樂天麻煩一下」、「樂天可以請雙洋將嗎」、「好年輕喔！屌打某香」、「這個很可愛像洋娃娃」、「這個真的很正，希望也能來台幾次」、「我超喜歡她的雙馬尾」、「韓國啦啦隊舞蹈底子好像都很強」。

邊嘏燏應援影片 。（影片／짜가 JJa Ga Youtube）

邊嘏燏2019年進入啦啦隊發展，目前是南韓職棒起亞虎啦啦隊成員，IG擁有10萬名粉絲追蹤，可說是小有名氣，雙馬尾的應援造型可以說是她的招牌特色。