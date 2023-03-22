民進黨立委初選20日起登記，立委何志偉、台北市議員王世堅皆領表登記第2選區（大同、士林），引發討論。對此，前立委沈富雄昨(21)日在節目中痛批何志偉就是吃定大同區，並強調他百分之百挺王世堅。參加同場節目的前立委郭正亮則認為，這兩人誰能在初選勝出很難講。

沈富雄昨日在政論節目《少康戰情室》中認為，王世堅沒有說出要選這區的原因，但他認為王世堅「就是看不慣何志偉」。沈富雄也直言，何志偉不應該代表民進黨當委員，認為何志偉就是吃定大同區，沈富雄強調，他百分之百挺王世堅。

此外，沈富雄也諷刺何志偉，認為總統若是蔡英文，何就是英系；若蔡下來，何志偉就不是英系而是賴系。

郭正亮聽完沈富雄言論後表示，王世堅對大同區確實比較熟，且議會還有大部分大同區里長都是支持王世堅。不過郭正亮認為，王世堅與何志偉在初選還是很難講誰會勝出，因大同區只有25個里，士林區才是主體。