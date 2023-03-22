由團體「大小姐」身分出道的吳兆絃，擁有1/4的法國混血血統，精緻的五官與亮麗的外貌，讓她很快就受到大眾矚目，長大後她雖逐漸淡出演藝圈，但透過經營IG仍擁有16萬粉絲追蹤。但沒想到近日她卻遭人爆料，除了私底下花錢如流水、生活糜爛外，還在交友平台上公開徵求包養外，現任男友甚至是一名「牛郎」，讓不少人相當震驚。

根據《鏡週刊》的報導，爆料者指出吳兆絃私下原本有一個穩定交往中的男友，卻在包養網站上開出每個月5萬元以上的約會「徵友訊息」，疑似尋求金主包養，雖消息曝光後吳兆絃矢口否認，表示是照片遭人盜用，還在IG上透露無奈心情。但爆料者仍持續爆料她私生活相當不檢點，指控她利用亮麗的外表加上明星光環，加上絕佳的異性緣，在夜店裡經常被搭訕，還表示自己是單身、多次偷吃，而前男友知道後選擇原諒，還繼續供她吃住，並提供她生活費，但吳兆絃仍不滿足。

後來兩人分手後，吳兆絃在今年2月也被人目擊與一名身材高大的男子，在東區親密逛街，而該男子並不是什麼高富帥，而是她與閨密們每周固定狂歡的牛郎店中的牛郎；爆料者還表示，吳兆絃與前男友提出分手後沒多久，就在友人面前高調與該牛郎放閃，行徑相當誇張，因此對於她近日被爆出一連串的負面新聞一點都不感到驚訝。另外，吳兆絃還多次在夜店中喝到爛醉大鬧夜店，甚至還曾惹怒其他酒客，被人拖到廁所痛扁。

報導中還寫道，吳兆絃雖外表亮麗但因花錢如流水，導致自己負債累累無力償還，但她與父母不合，家人都不願意伸出援手，讓她只能靠零星通告維持生活並在網路上尋找金主。

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