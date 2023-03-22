桃園市長張善政上任首次施政報告，化身「張教授」細數88天來的政績，直言福利並非表面，像是通勤月票可望改善區域空品和交通、肺癌篩檢可交叉比對生活與工作環境對症下藥，他也「企業總監」上身，強調要突破框架、尋找解方，像是「同工不同酬」絕不會在績優企業發生，因此率先宣布代理教師完整聘期，獲全國跟進，他說，透過目標管理與跨機關合作讓市政府動起來，要持續發揮桃園優勢，打造安全宜居城市。

桃園市長張善政22日是上任首次施政報告，化身「張教授」細數88天來的政績。(蔡依珍攝)

「桃園改變了我的人生！」張善政說，在桃園宏碁、Google服務的12年，是生涯轉變的黃金時期，感謝桃園經驗促成現在的他，懷著感恩的心把學術界、企業界，擔任政委、科技部長、行政院長等累積的能量全拿來拚市政。

「地方的問題，不能只用地方政府的思維解決！」張善政說，過去在中央任職，深知地方困境，必須以系統性思考、跨區域視角、跨領域合作的方式，才能有效的解決，像是基北北桃生活圈通勤月票，表現是提供票價補貼鼓勵搭乘大眾運輸，但背後蘊含改善區域交通的壅塞問題，同時減輕移動汙染源對城市的影響，會持續與交通部溝通，讓更多民眾改採綠色交通。

「公部門的問題，可以從企業思維找解方！」張善政說，上任後將過去許多長期被認為不可能的政策化為可行，他提到企業經營要先確認「該不該做、合不合理」，答案若肯定就要千方百計突破舊框架、尋找解方，代理教師完整聘期就是一例。

張善政說，代理老師「同工不同酬」長期被忽視，但在績優企業根本不會發生，因為人才向來都是企業經營最核心的要素，教師有穩定的工作環境，學生也才會有優質的學習環境，宣布後各縣市跟進，教育部也開始規畫全國一制性做法，期許團隊以更靈活的思維，重新看待政策推動的優先順位。

張善政也提到，桃園每年有超過700人死於肺腺癌，擴大篩檢族群表面上看只是醫療福利政策，但其實也是勞工和環境政策，透過篩檢建立市民健康與環境資料庫，交叉比對後可以成為環保局、勞動局、經發局改善生活環境與工作環境的科學根據，更能精進勞動、生活環境及產業政策，進而有效降低市民罹患肺癌的風險。他強調要導入科技，讓施政更有效率，已設立智慧桃園推動小組，努力讓桃園成為領先國際的科技新都，「不用編很多預算就能達成目標！」

張善政也把低碳永續落實在城市治理，「幸福里程30公里」免費搭公車20公里、騎公共自行車60分鐘，鼓勵多使用大眾運輸工具，為減碳貢獻心力；另也率全國之先，讓桃園青年及婦女換購電動機車時可獲得優惠補助，達到保護婦幼的目的。

張善政說，就任88天來透過團隊與合理框架的設計，以目標管理與跨機關合作讓組織動起來，已實現的政見包括擴大肺癌早期篩檢、代理老師全年聘期、生育津貼「加一胎多一萬」、5歲幼兒免學費、國中小免費營養午餐、調高三節禮金及重陽敬老金、青創貸款及青農創業利息補貼等，另外還有基北北桃通勤月票，希望在大通膨時代，儘量提供不同族群需要的幫助、減輕負擔，讓大家無後顧之憂的一起為桃園打拚。

張善政感謝議會對於預算的支持以及施政的提點，共同推出許多受市民肯定的政策，市府會持續用開放、成熟、專業的態度來解決市政問題，不斷創新，也希望議會持續不吝給予協助，府會齊心，發揮桃園13區的優勢，讓桃園成為一個安全、宜居、國際化、科技化的亞洲智慧新都。