不少人找工作怕遇到壞老闆，但也有不少老闆怕遇到爛員工。一名女網友分享，公司開出月薪4萬聘用文書助理，但招募到的人不是沒有禮貌，就是工作態度有問題，經常對工作內容討價還價，讓原PO看了大開眼界，也引起網友討論，不少人認證，現在有魔幻態度的新人真的越來越多了。

一名女網友在Dcard上分享，公司徵文書助理，每月薪資開4萬到4.2萬元，工作內容是處理文件、客訴與主管交辦的事項，每月可休8天。她自認為月薪4萬對文書助理來說已不算是低薪，但招募到的人卻讓她大開眼界。

女網友表示，曾錄取過一個文書助理，當初面試就說過工作內容包括「完成主管交辦的事項」，但對方到職後卻瘋狂討價還價。某天她請這位助理幫改單子上的數字，對方收了2個小時都沒有動作，直到下班前都沒弄，還吵說這不應該是她的工作，讓原PO超級傻眼，認為對方有時間這樣鬧，不如趕快把事情做好。

女網友指出，那位文書助理最後當然被裁掉了，但後續錄取的幾個助理也都有些問題。聽到很多人說因為疫情而找不到工作，但她近期面試新人的時候也覺得很神奇，會覺得怎麼就是找不到一個態度正常、有禮貌的求職者。

女網友也說，很多人愛嫌棄說現在有「慣老闆」，把員工當成奴，但怎麼不想想有些主管交辦的事項，學會了就是自己的，未來甚至有可能成為比同事升遷快的原因。簡單來說，是員工本身必須要能夠判斷，分派到的任務是否對自己有益處，否則只會爭吵真的一點用也沒有；當然如果遇到那種很壓榨人的老闆，還是應當機立斷快點走。

貼文引起網友討論，「蠢蛋進化論是真的，現在聰明人已不生小孩或只生1個」、「真的一堆人沒能力又怨天尤人」、「現在的風向好像對工作認真負責變成就是奴，然後瘋狂嫌自己低薪」、「看了這篇好舒爽喔，的確不可否認有爛主管，但在職場待了好幾年，魔幻態度的新人真的越來越多」。