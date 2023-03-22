●Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche表示，股市開始體認到銀行業危機畢竟不是一場危機，而是少數幾家銀行的危機。公私部門都已展現出他們完全有能力支持體質虛弱的機構。在談到聯準會3月會議時，Pursche表示，聯準會將升息25個基點，但市場不會在意這個。一切都將取決主席鮑爾（Jerome Powell）有關於經濟和通膨的聲明，以及他是否能夠做到讓大眾相信銀行業的紛擾可歸咎於少數銀行部分業務管理不善。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，銀行倒閉、市場動盪，以及經濟情勢仍具不確定性，這使得出現「明斯基時刻」（Minsky Moment,即資產價值泡沫化進而引發經濟危機）的機率正在升高，即使央行成功阻止危機擴散，但信貸條件在市場和監管機構壓力升高下將急速緊縮。

●安聯投資管理公司（Allianz Investment Management）ETF策略部門主管Johan Grahn表示，如果聯準會暫停升息，那就等同於承認他們知道一些市場可能不知道的事，我認為這對他們來說將是毀滅性的選項。矽谷銀行（SVB）倒閉和瑞士信貸爆雷後的市場波動，是投資人立即尋求避險的反射性動作，這個評估的過程似乎已經平息一些，所以我們可以繼續前進，然後說這些是相對單獨的事件。當然，現在這只是第一波，我們正處於這個波動性加劇的時期，我們很容易忘記在股票和固定收益市場的波動會有多大。