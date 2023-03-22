新北市汐止一名網友前天（20）在路上直接軍隊演習，數輛CM11戰車在馬路上排隊行駛，但每輛戰車不定時都會朝後方噴出大量黑煙，讓其他網友笑說「請環保局開單空汙」、「古董車要好好保養了，不然怎麼保衛國家」；不過據悉CM11戰車因屬柴油引擎，軍方回應產生黑煙屬正常現象。

該網友在臉書「汐止集團」曝光目擊影片，他當時在汐止區大同路上發現路數輛戰車行駛在內車道，而過程中一輛戰車的後方孔洞中不斷噴出大量黑煙，每次約持續5、6秒，路上不少駕駛見狀紛紛在後方閃黃燈警示，原PO發文說「晚上看到戰車在大同路巡邏」。

新北市汐止一名網友前天（20）在路上直接軍隊演習，數輛CM11戰車在馬路上排隊行駛，但每輛戰車不定時都會朝後方噴出大量黑煙。（翻攝自臉書「汐止集團」）

其他網友留言「整個空氣很臭，但現場看到還是蠻震撼的」、「要環保開單，排放黑煙，空汙」、「如何檢舉烏賊車」、「年輕時演戲習常常有，後來空污跟履帶會壓壞馬路等問題，現在少了」、「這台是不是吃機油了」、「都是黑煙，環保局 不要睡了，要起床開罰單」，也有人說「好懷念，裝甲兵+1」、「這應該是星光部隊」、「感謝辛勞的國軍弟兄不分晝夜守護我們的國家及人民，向你們致上崇高的敬意」，也有不少人擔心馬路壞掉「會裝橡膠墊片才上路，通常不太會」。

據了解，CM11戰車為柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步時需加大油門來增加扭力，產生黑煙屬於正常現象；軍方也回應，這次參與演習的車輛都有實施定期保養，也完成燃油濾心更換，各項鑑定均屬妥善。