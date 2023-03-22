Shohei Ohtani is walking out to the bullpen 👀🇯🇵 pic.twitter.com/sLCO155Ir6 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

大谷翔平賽前表示，如果球隊有需要，他會以後援身分登板，也獲得天使總管米納森（Perry Minasian）開綠燈，會尊重大谷翔平的決定，「還能怎麼樣呢？我們不希望他無法盡全力替國家爭取榮耀。」目前冠軍戰進入後半階段，暫居領先的日本已經開始動作，大谷翔平在牛棚準備熱身，隨時都有可能登板投球。

日本先發投手今永昇太完成2局投球任務，送出2次三振，雖然被敲出4支安打，不過只因為崔伊騰納（Trea Turner）陽春炮失1分，隨後日本牛棚戶鄉翔征、高橋宏斗及伊藤大海接連封鎖美國打線，加上村上宗隆、岡本和真接連開轟，日本取得3比1領先。

五局結束後，大谷翔平也在換局間拿著手套緩緩走向牛棚，有望在比賽後段以投手身分登場，目前在牛棚熱身的大勢、達比修有，預計出場順序會在前頭，或許大谷翔平將擔綱本場收尾任務。

有趣的是，六局下日本輪回到前段棒次，大谷翔平急忙從牛棚區回到球隊板凳席準備打擊，該半局日本攻勢結束後，大谷翔平脫下打擊裝備，再度回到位在外野的牛棚，大谷翔平不斷折返跑，成為日本陣中最忙碌的選手。