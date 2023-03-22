太景表示，TG-1000臨床試驗將由健康元全額出資主導推進，繼續推展成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及後續上市事宜。健康元將於合約生效後支付簽約金人民幣2000萬元，後續再依成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及藥品上市等時程支付里程碑款，待藥品上市銷售後，另有最多可達11％的銷售權利金。

TG-1000為帽依賴性核酸內切(酉每)抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），作用於病毒複製過程必須的搶帽機制，可有效阻斷病毒複製與傳播。臨床前試驗結果顯示，TG-1000能有效對抗A型、B型流感及禽流感；且不受48小時內服藥黃金期之限制，在症狀出現72小時後服藥仍然有效；也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性，一次療程僅需服藥一次。TG-1000已在中美雙報IND許可下，由太景在中國大陸完成二期臨床試驗，且試驗數據證實TG-1000有助於緩解症狀及清除流感病毒。

太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，健康元藥業是中國大陸醫藥工業百強中的TOP 10藥企，健康元的營收及研發投入金額分別位居中國大陸上市藥企的第六及第五位。太景相信TG-1000在與健康元藥業的開發下，能於中國大陸開創極佳前景。