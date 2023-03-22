美國推出520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案，用來補貼在美進行研發或生產半導體的廠商。然而美國對領取補貼的廠商也設下限制，先是傳出將共享申請者「超乎預期」獲利，如今，傳聞已久的限制廠商在「受關注國家」生產的條款也將推出。

綜合外媒報導，美國商務部不具名的官員透露，新措施限制獲得補助的公司在大陸擴張現有產能，不得比現有產能擴大逾5%，舊晶片產能不得擴大10%，同時也設下先進製程投資10萬美元的支出上限。

目前台積電與三星在大陸都獲得一年的擴產許可，但未來能否繼續擁有豁免權仍不得而知，受到的衝擊也需要持續觀察。而在新規定中，商務部也將用於量子運算、輻射密集產業及軍事用途的晶片列入管制範圍。

先前半導體業界就曾針對此議題進行討論，當時普遍認為對三星與SK海力士的影響較大，主要原因在於他們大陸工廠（記憶體晶片）的產能占比高達一半，且大陸又是最大市場，若不能持續升級技術能力，恐導致單位生產成本變高及獲利能力衰退等問題。

台積電在大陸南京及上海松江的工廠，主要以12吋與8吋的成熟製程為主，且已完成擴產，先進製程產能主要集中在台灣，受美國商務部管制措施的影響也相對較低。