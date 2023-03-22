經濟部日前拍板，4月電價調漲拍板定案，漲幅達11％，引發了民怨。對此，國民黨前台北市議員羅智強翻出了一張多年前為抗議馬政府油電雙漲，多位民進黨立委召開記者會痛批馬英九的舊照，揶揄這次他「認同」民進黨，吸引了2萬多位網友按讚留言，有人更笑稱，「還馬英九公道者必蔡英文」。

羅智強昨（21）日在臉書Po出了一張時任民進黨立委陳亭妃等人召開記者會，痛批拍板油電雙漲的馬政府是「無能政府」、當時的內閣是「漲價內閣」的照片，反串道，他這一次五體投地的認同民進黨，照片中的三位綠委吃了熊心豹子膽，竟然敢罵蔡英文是「無能總統」。

此篇貼文吸引了2萬多個按讚與心情，以及1000多則留言，網友們的意見包括「哇！超大的迴力標」、「民進黨可是忍者，他們會發動時空背景不同之術」、「還馬英九公道者必蔡英文」、「更慘的是，現在電費要漲，電力還不穩定」。