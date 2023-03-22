缺蛋持續延燒，農委會於3月專案進口500萬顆蛋「救急」，農委會主委陳吉仲今(22)日表示，4、5月至少各有3000萬顆以上雞蛋進口，加上在養蛋雞數逐步提高，用蛋缺口就能趨緩。然而專案進口500萬顆的經費達3000萬，若單月進口3000萬顆均採空運來台，單月經費恐達超過1億。

根據農委會先前指出，由於天氣回溫加上禽流感控制得宜，國內增養、復養都正在進行，3月蛋種雞和蛋中雞的飼料使用量也在增加，目前已專案開放8個國家雞蛋進來，包括澳洲、美國、日本、泰國、菲律賓、馬來西亞、巴西、土耳其等

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

陳吉仲會前受訪指出，現在國內產蛋雞數量超過3150萬隻，數量也在持續增加中，尤其中南部產區氣溫回歸正常，產能也在逐漸恢復。另外3月底至少會專案進口超過500萬顆蛋，4、5月分別至少會進口3000萬顆，增養、復養加上進口調節措施等，雞蛋不足現象其實已經大幅減少。

針對專案進口支出部分，農委會承諾將補貼進口蛋的運費和價差，據統計，500萬顆澳洲蛋空運來台的進口經費約3000萬，假如單月進口3000萬顆，農委會單月估計要自行吸收1億以上。

陳吉仲說，現在雞蛋報盤價格和產地價格已經有段距離，這幾年國人雞蛋需求大幅增加，已經從原本每天2000萬顆增加到2400萬顆，需求成長2成，但是雞蛋產能是否可根據需求增加而增加？這難度其實很高，因為每個縣市政府都有自治條例，加上鄰避效應，讓畜禽場興建難上加難，但可透過更精確掌握產銷資訊、畜禽舍更新和解決雞糞等來解決。

陳吉仲說，面對缺蛋，去年已經從冷鏈庫存調節3萬多箱，今年面對更嚴峻衝擊，庫存調節會增加10倍，達30萬箱。