捷運警察隊上月27日接獲通報，一名5歲男童與家人走散，獨自於捷運站內徘徊，經警方到場後安撫情緒，並積極努力協尋，順利助男童與家人團圓，男童家人對於警察熱心積極之服務態度感激不已。

捷運警察隊第一分隊警員呂明杰日前擔服備勤勤務時，接獲台北車站通報有走失男童，站務人員表示男童與家人走散在站內徘徊，員警詢問姓名、電話、地址等資訊，男童皆無法表達，經警方循循善誘之下，得知男童步行抵達台北站，研判其家人應在附近不遠處，遂牽著男童沿路返回尋找。

員警接獲站務人員來電告知中山站有一對夫婦神情慌張地在尋找孫子，便趕緊帶男童前往，但因男童因疲累不願行走，員警見狀立即化身超級奶爸，單手抱起男童繼續前進。

阿公、阿嬤見到金孫平安歸來，歡喜之情溢於言表，阿嬤表示稍早因如廁一時不察，回過頭驚覺男童已不見蹤影，幸好有員警熱心幫忙照護，未釀意外，對於員警積極協助之服務態度感謝不已。

捷運警察統計今年1、2月走失民眾共有51人。（捷運警察提供）

據捷運警察隊統計，捷運系統走失者今年1月至2月共51人，捷運警察隊呼籲民眾如有攜帶幼童及小孩，務必留意孩童是否緊跟身旁，尤其假日時段人潮擁擠更應注意，如不慎與家人走散，可立即向捷運警察、站務人員反映。