荷蘭政府3月初以「國家安全」為由，宣布將限制出口與半導體有關的先進技術。大陸駐荷蘭大使談踐在接受當地報紙採訪時首次回應稱，如果荷蘭實施光刻機出口管控，肯定會損害兩國關係。他表示，雖然不會預期可能的反制措施，但大陸不會就此忍氣吞聲。

大陸觀察者網報導，今年1月底，美國、荷蘭、日本三國政府達成協議，對大陸晶片製造施加新的設備出口管制和限制。3月8日，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）向荷議會致函，以「國家安全」為由，宣布將對包括最先進的深紫外光刻機（DUV）在內的特定半導體製造設備，實施新的出口管制。

據荷蘭《金融日報》報導，談踐20日首次回應稱，如果荷蘭實施光刻機出口管控，肯定會損害兩國關係。他表示，荷蘭以行政手段干預限制中荷企業正常經貿往來「對大陸不利，對荷蘭不利，對世界不利，並將對雙方關係和經濟合作產生一系列負面影響」。

英國《金融時報》此前報導稱，荷蘭進口的11％來自大陸，僅次於德國。即使是在疫情期間，雙邊貿易額逆勢增長。截至2022年11月底，雙邊貿易總額已超過1195億美元，荷蘭成為繼德國之後，大陸在歐盟第2個千億美元級交易夥伴，也是大陸在歐盟內第二大交易夥伴。

談踐強調，如果荷蘭執意如此，並非沒有後果，雖然他不會預期可能的反制措施，但他表示，中國不會就此忍氣吞聲。

全球領先半導體設備公司艾司摩爾（ASML）總部在荷蘭，均在大陸設立多家分公司。談踐指出，荷蘭政府的抵制不僅會破壞國際貿易規則，還會損害艾司摩爾的全球技術領先地位。「如果中國別無選擇，將會嘗試自主製造類似產品」。

談及所謂的「中國威脅論」時，談踐駁斥稱，中國人手中的晶片並不會對西方國家構成軍事威脅，而是供消費者使用的，「幾百年來，中國從未損害過歐洲的利益」。

報導稱，原荷蘭駐陸大使凱勒（Ron Keller）評價說，近年來，美國與大陸的競爭日益激烈，而大陸希望歐洲保持中立。如今荷蘭似乎公開與美國合作，「從政治意義上看，肯定會讓北京感到非常失望」。他強調，大陸仍然是荷蘭經貿的重要合作夥伴，因此必須認真對待來自大陸的批評。

2022年10月7日，美國商務部針對向大陸出口的晶片相關產品實施了有史以來最廣泛的限制。除了對先進晶片、技術和設備的出口進行管控外，該系列措施還禁止美國公民未經許可與大陸晶片企業合作。為全面打壓大陸晶片產業，美國持續向荷蘭、日本等國施壓，要求其一同擴大對陸出口限制。